Corinthians x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

O Corinthians enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em duelo adiado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Goiás terá transmissão apenas pelo Premiere. O Estado acompanhará o jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES DE CORINTHIANS X GOIÁS

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso (Matheus Jesus) e Sornoza (Mateus Vital); Clayson, Vagner Love e Pedrinho.

Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Marcinho; Michael, Kayke e Leandro Barcia.

O duelo era para ter acontecido em primeiro de junho, antes da parada para a Copa América. Mas foi adiado pela CBF por causa do calendário do Corinthians. Os times se enfrentariam no final de semana, entre um jogo da Sul-Americana, na quinta-feira, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, e outro na terça-feira, pela Copa do Brasil, contra o Flamengo. Como não haveria tempo para recuperação dos jogadores, o confronto foi remarcado.

O Corinthians vem de empate por 1 a 1 no clássico com o Palmeiras. O time alvinegro ocupa a sétima posição do Brasileiro, com 20 pontos. Se vencer o Goiás, pode ganhar duas posições, ultrapassando o Internacional e o São Paulo e entrando para o G-6 do torneio.

O Goiás vem de goleada sofrida para o Santos por 6 a 1 no domingo, resultado que derrubou o técnico Claudinei Oliveira. Ney Franco é o mais cotado para substituí-lo. A equipe esmeraldina é a 12ª colocada, com 17 pontos. Para a partida, terá três desfalques: o zagueiro Yago e os meias Marlone e Giovanni Augusto pertencem ao Corinthians e não poderão entrar em campo.