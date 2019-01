Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo o confronto que vale vaga na semi da Copinha

Corinthians e Grêmio decidem uma vaga para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira, às 21h30, na Arena Barueri. O vencedor do duelo pegará Vasco ou Volta Redonda na semi. As equipes cariocas também jogam nesta sexta-feira.

Corinthians x Grêmio terá transmissão da SporTV, Rede Vida e ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. Maior campeão da competição, com dez títulos, a equipe alvinegra vem de uma goleada no torneio. Bateu o Visão Celeste por 8 a 0 nas oitavas. O Grêmio também não teve muitas dificuldades para avançar e passou pelo Audax por 3 a 0.

Veja os resultados do Corinthians na Copinha 2019

Corinthians 8 x 0 Visão Celeste (oitavas de final)

Corinthians 2 (4) x 2 (2) Red Bull (terceira fase)

Corinthians 6 x 0 Porto-PE (segunda fase)

Ituano 2 x 2 Corinthians (terceira rodada da fase de grupos)

Sinop 1 x 4 Corinthians (segunda rodada da fase de grupos)

Corinthians 3 x 2 Capital-TO (primeira rodada da fase de grupos)

Veja os resultados do Grêmio na Copinha 2019

Grêmio 3 x 0 Audax-SP (oitavas)

Grêmio 2 x 0 CSA (terceira fase)

Grêmio 3 x 0 EC São Bernardo (segunda fase)

Oeste 1 x 3 Grêmio (terceira rodada da fase de grupos)

Lagarto 2 x 2 Grêmio (segunda rodada da fase de grupos)

Grêmio 7 x 0 São Raimundo-RR (primeira rodada da fase de grupos)