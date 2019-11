Corinthians x Inter: como ver ao jogo na TV

Clima de decisão agita a partida entre Corinthians e Inter neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes com 49 pontos, o confronto é direto na briga por uma vaga no G-6.

Assistir Corinthians x Inter ao vivo na TV

O confronto terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Assistir Corinthians x Inter ao vivo online

A partida também será transmitida ao vivo pelo site e pelo aplicativo do Premiere, além do tempo real do Estado.

Informações das equipes

Desde a demissão do técnico Fábio Carille, o Corinthians não perdeu mais. A equipe comandada por Dyego Coelho derrotou o Fortaleza por 3 a 2 e empatou em 1 a 1 com o Palmeiras.

Já o Inter vem de vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, domingo passado, resultado que deixou a equipe gaúcha firme para se aproximar do G-6, grupo dos classificados para a Libertadores do ano que vem.