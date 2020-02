Corinthians x Inter de Limeira: onde assistir ao jogo pelo Paulista

O Corinthians enfrenta a Inter de Limeira neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Será possível assistir à partida pela TV aberta, fechada e internet.

Onde assistir Corinthians x Inter de Limeira?

A partida terá transmissão pelo Premiere e pela TV Globo (para São Paulo). Também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Corinthians vem de derrota na Libertadores para o Guaraní, do Paraguai, por 1 a 0, fora de casa, e deve entrar em campo no Estadual com time misto. O foco do técnico Tiago Nunes está no duelo de volta do torneio continental, quarta-feira, às 21h30, em Itaquera. No Paulistão, o Corinthians lidera o Grupo D com os mesmos 7 pontos do Guarani, o segundo colocado.

A Inter de Limeira está em segundo lugar no Grupo C com os mesmos seis pontos do Mirassol, o terceiro colocado. O São Paulo lidera essa chave com oito pontos.