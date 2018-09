Corinthians x Inter: horário, onde assistir e o que está em jogo

O Corinthians encara o Internacional neste domingo, às 16h, na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Antes do início da 26ª rodada, apenas seis pontos separam o time alvinegro do grupo da degola.

O duelo terá transmissão da Globo. Para o Corinthians a partida serve também como preparação para o duelo com o Flamengo na quarta-feira, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Jair Ventura testará um ataque inédito, sem centroavante, com Mateus Vital na vaga de Roger.

Pela primeira vez desde que assumiu o comando da equipe, o treinador teve a semana inteira para trabalhar. O time alvinegro vem de vitória sobre o Sport por 2 a 1 no último domingo e tenta embalar na competição. O Inter perdeu para a Chapecoense e tenta retomar a liderança - atualmente está a apenas um ponto do líder São Paulo.