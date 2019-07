Corinthians x Montevideo Wanderers: onde assistir ao vivo ao jogo

Corinthians enfrenta o Montevideo Wanderers nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A volta será no dia primeiro de agosto, no estádio Parque Central, no Uruguai.

Corinthians x Montevideo Wanderers terá transmissão exclusiva do canal de streaming DAZN. O Estado fará tempo real da partida.

Quem passar desse confronto enfrentará o vencedor de Peñarol x Fluminense, que fazem o jogo de ida na quarta-feira. O Corinthians chegou às oitavas depois de despachar o Racing na primeira fase após dois empates por 1 a 1 e vitória nos pênaltis (5 a 4). Na sequência teve uma classificação mais tranquila com triunfos sobre o Deportivo Lara pelo mesmo placar: 2 a 0. A equipe alvinegra fez duas alterações na lista de jogadores inscritos na competição.

O Montevideo estreou no torneio contra o Huancayo - venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou o segundo por 1 a 1. Na segunda fase passou pelo Cerro, do Uruguai, com um 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 no outro.

Curiosamente, o Montevideo é o clube que revelou o zagueiro Bruno Méndez, contratado recentemente pelo Corinthians. O jogador, no entanto, não vai participar das partidas porque representará o Uruguai nos Jogos Pan-Americanos de Lim. Além dele, o Corinthians não deverá contar Gustagol.

O centroavate havia iniciado na semana anterior a transição para o campo, mas voltou a sentir dores musculares na coxa direita. Com isso, ficou de fora do jogo com o Flamengo. O volante Ralf também está vetado por problema muscular. Já o volante Ramiro, recuperado das dores na coxa, está à disposição da comissão técnica. Deve começar no banco.

A tendência é que o técnico Fábio Carille escale o Corinthians para enfrentar o Montevideo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza (Jadson); Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

