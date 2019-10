Corinthians x Ñañas-ECU: onde assistir ao jogo pela Libertadores Feminina

O Corinthians estreia na Copa Libertadores Feminina em Quito, no Equador, neste sábado, às 19h (horário de Brasília) contra o Club Ñañas, do Equador. Corinthians x Ñañas terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo DAZN.

Atual vice-campeão do Brasileiro Série A-1, o time alvinegro está no Grupo C, que além das equatorianas do Club Ñañas, conta com o Libertad Limpeño (Paraguai) e América de Cali (Colômbia). Saiba mais sobre a Libertadores Feminina no Especial que fizemos da competição.

O segundo confronto do Corinthians será contra o América de Cali na próxima terça-feira, ainda pela primeira fase da competição. No dia 18 será a vez de enfrentar o Libertad Limpeño. Os dois melhores colocados da chave passam para as quartas de final do torneio continental.