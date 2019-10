Corinthians x Ñañas-ECU: onde vai passar o jogo pela Libertadores Feminina

O Corinthians faz sua estreia na Copa Libertadores Feminina em Quito, no Equador, nesta segunda-feira, às 19h (horário de Brasília) contra o Club Ñañas, do Equador. Corinthians x Ñañas terá transmissão do DAZN.

O jogo seria realizado no sábado, mas foi adiado por conta dos protestos em Quito, no Equador, país onde está sendo realizado o torneio, a Conmebol tomou a decisão de adiar os três jogos da rodada de abertura da competição neste sábado.

A entidade que rege o futebol sul-americano diz que "a prioridade é garantir a segurança das equipes e dos torcedores" e que, neste momento, "as autoridades locais não podem garantir as condições de segurança para a celebração dos jogos". Entretanto, nesta segunda-feira foi confirmada a partida.

Atual vice-campeão do Brasileiro Série A-1, o time alvinegro está no Grupo C, que além das equatorianas do Club Ñañas, conta com o Libertad Limpeño (Paraguai) e América de Cali (Colômbia). Saiba mais sobre a Libertadores Feminina no Especial que fizemos da competição.

O segundo confronto do Corinthians será contra o América de Cali e está marcado para terça-feira, mas em razão da proximidade dos jogos, o confronto ainda não está confirmado. No dia 18 será a vez de enfrentar o Libertad Limpeño. Os dois melhores colocados da chave passam para as quartas de final do torneio continental.