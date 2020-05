Corinthians e Palmeiras disputam dérbi online nesta sexta-feira

Enquanto aguardam pelo retorno aos gramados, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar a partir das 17h30 desta sexta-feira pelo campeonato Futebol de Casa, torneio de videogame promovido pelo SporTV com o game eFootball PES 2020. Na competição, cada jogador controla o próprio time e o dérbi desta vez terá o volante Gabriel de um lado e o goleiro Jailson do outro.

Após na primeira semana o desafio ter sido vencido pelo zagueiro Bruno Fuchs, do Inter, agora é a vez de outra remessa de jogadores medirem força. As partidas têm transmissão do SporTV e do Globoesporte.com. No grupo A, estão o meia Jean Pyerre, do Grêmio; o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará e o meia Nenê, do Fluminense.

No B, Guga tem a companhia do volante Gabriel, do Corinthians; e do goleiro Jaílson, do Palmeiras. Em confrontos de 15 minutos, todos jogam contra todos dentro de seus grupos. Os dois mais bem colocados avançam para a fase final.

Nesta sexta, a partir das 17h30 a segunda rodada coloca frente a frente Palmeiras e Corinthians. Curiosamente, o volante Gabriel, atualmente no time alvinegro, teve passagem anterior pelo rival. Já o goleiro Jailson, por sua vez, tem como ligação com o rival o fato de ter uma mãe que é torcedora fanática pelo clube do Parque São Jorge.