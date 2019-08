Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalações e horário

O Corinthians recebe neste domingo o Palmeiras, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida na Arena Corinthians será pela 13ª rodada da competição e promove o encontro entre dois rivais que se deram bem no meio de semana em competições continentais. O time alvinegro conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana, enquanto o clube alviverde avançou na Copa Libertadores.

Corinthians e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul), assim como acompanhamento em tempo real pelo Estado.

ESCALAÇÕES DE CORINTHIANS X PALMEIRAS

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza (Mateus Vital); Pedrinho, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Wilian e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Será o segundo confronto entre os rivais nesta temporada. No primeiro clássico, em fevereiro, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Danilo Avelar.

O gol de mais uma vitória corinthiana no Allianz Parque! Na raça, Danilo Avelar! #PretoEBrancoÉaCorDaVitória pic.twitter.com/QkYF5iybSr — Corinthians (@Corinthians) February 2, 2019

Para o Corinthians, o clássico tem a importância de ajudar o time a se aproximar das primeiras posições da tabela. Depois de ter vencido o Fortaleza, no último domingo, o clube confia na chance de jogar duas partidas seguidas em casa para se aproximar dos líderes. Além de receber o Palmeiras, na quarta a equipe encara o Goiás em partida atrasada da 7ª rodada.

A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem em Itaquera a missão de tentar recuperar a primeira posição. O Palmeiras foi ultrapassado pelo Santos na última rodada e para retomar o lugar, precisa ganhar do Corinthians e torcer por um tropeço santista. A equipe do argentino Jorge Sampaoli enfrenta no domingo Goiás, na Vila Belmiro.