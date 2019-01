Corinthians x Ponte Preta: onde assistir na TV ao confronto pelo Paulistão 2019

Em busca da primeira vitória na temporada, Corinthians e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Paulista (veja a tabela). Corinthians x Ponte Preta terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado.

As duas equipes não começaram o Paulistão como a torcida esperava. O Corinthians empatou na estreia e perdeu por 2 a 1 para o Guarani, na última quarta-feira. O resultado deixou a equipe de Fábio Carille com apenas um ponto na competição e a terceira posição no Grupo C.

A Ponte Preta também não tem muito o que comemorar. O time de Campinas empatou os dois jogos disputados no estadual. Na quarta-feira passada, ficou no 0 a 0 com a Ferroviária, em Araraquara. Assim, a Macaca entra na rodada em terceiro lugar no Grupo A.

Veja a terceira rodada do Paulistão 2019

Sábado

Guarani x Oeste

Corinthians x Ponte Preta

Domingo

Red Bull x Bragantino

Santos x São Paulo

São Caetano x Palmeiras

Mirassol x Novorizontino