Corinthians x Porto-PE: onde assistir e horário do jogo pela Copinha

Corinthians e Porto-PE se enfrentam na noite deste sábado, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O classificado pegará na próxima fase o vencedor de Red Bull e Ituano. Veja onde assistir aos outros jogos da Copinha.

Corinthians x Porto terá transmissão da SporTV e da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Corinthians terminou a fase de grupos como líder do Grupo 17, com sete pontos. Na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Ituano e assegurou a liderança pelo número de gols marcados superiores ao time de Itu.

O Porto foi o segundo do Grupo 18, com cinco pontos. Na última terça-feira, a equipe pernambucana empatou por 1 a 1 com o Red Bull e assegurou a classificação como segundo colocado.