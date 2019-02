Corinthians x Racing: onde assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, diante do Racing. O jogo de volta será no dia 27 de fevereiro, em Avellaneda, na Argentina. Esse será o reencontro dos rivais na competição continental. Em 2017, o time argentino levou a melhor ao empatar fora de casa por 1 a 1 e ficar no 0 a 0 dentro de casa.

Onde assistir Corinthians x Racing?

A partida terá transmissão da Rede TV!, que retoma as transmissões esportivas, e também pelo canal online DAZN, nova plataforma global de transmissões esportivas. A estreia do Corinthians no torneio sul-americano terá também acompanhamento em tempo real do Estado.

Em virtude das atuações irregulares no Campeonato Paulista, o técnico Fabio Carille considera a disputa como o desafio mais importante do time em 2019. Carille ainda não conseguiu definir um padrão tático em seu retorno após sete meses na Arábia Saudita. O elenco também está devendo. Os reforços ainda não conseguiram grandes atuações, como o volante Ramiro e o meia Sornoza. O treinador reconhece que a equipe precisa de mais profundidade, pois sem poucos atletas dribladores.

O destaque da equipe é o atacante Gustagol, que ofuscou as contratações de Vagner Love e Boselli e se tornou a principal opção ofensiva. A defesa vem falhando muito, principalmente nas jogadas aéreas. Dos nove gols sofridos na temporada, sete nasceram de jogadas aéreas. A deficiência chama a atenção dos torcedores, pois o time vem se destacando nos últimos anos por formar defesas sólidas, desde a época de Mano Menezes.

O Racing está em grande fase e lidera o Campeonato Argentino ao lado do Defensa y Justicia. Na última rodada, o time perdeu para o River Plate por 2 a 0. Um dos destaques do time, o atacante Ricardo Centurión, está fora do jogo. Ele se desentendeu com o treinador Eduardo Coudet na última rodada e sequer viajou ao Brasil. O clube ainda utilizou sua página oficial para pedir aos seus torcedores que não cometam nenhum ato racista durante a partida, como chamar os corintianos de “macacos”

Escalações de Corinthians x Racing

Corinthians: Cassio (Walter); Fagner; Manoel, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro, Sornoza e Jadson; Vagner Love e Gustavo. Técnico: Fabio Carille

Racing: Arias; Saravia, Sigalli, Donatti e Mena; Díaz, Solari, Zaracho e Pol Fernandez; Rios e Cvitanich. Técnico: Eduardo Coudet