Corinthians x Red Bull: como assistir ao vivo a partida pela TV

Após vencer sua primeira partida na temporada, o Corinthians espera iniciar uma nova fase e para isso, conquistar os três pontos diante do Red Bull nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena Corinthians, é fundamental. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Corinthians x Red Bull terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Corinthians inicia a rodada como segundo colocado do Grupo C, com quatro pontos. Na última rodada, o time de Fábio Carille bateu a Ponte Preta por 1 a 0.

Já o Red Bull também aparece em segundo, no Grupo A, mas com apenas dois pontos. Na última rodada, o time de Campinas empatou em casa com o Bragantino. Um fato curioso é que o técnico do Red Bull é o ex-zagueiro Antônio Carlos, que chegou a atuar como jogador do Corinthians e também foi dirigente do adversário desta quarta-feira.

Veja os últimos resultados do Corinthians

26/01: Corinthians 1 x 0 Ponte Preta - Paulista

23/01: Guarani 2 x 1 Corinthians - Paulista

20/01: Corinthians 1 x 1 São Caetano - Paulista

13/01: Corinthians 1 x 1 Santos - Amistoso

Próximos jogos do Corinthians

30/01: Corinthians x Red Bull - Paulista

02/02: Palmeiras x Corinthians - Paulista

07/02: Ferroviário x Corinthians - Copa do Brasil

10/02: Novorizontino x Corinthians - Paulista

14/02: Corinthians x Racing-ARG - Libertadores