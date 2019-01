Corinthians x Red Bull: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

Corinthians e Red Bull se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, pela terceira fase da Copa São Paulo. O vencedor encara nas oitavas o ganhador de Primavera x Visão Celeste.

Corinthians x Red Bull terá a transmissão da SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Corinthians chega na terceira fase após golear o Porto-PE por 6 a 0, no sábado passado. Na fase de grupos, acabou como líder do Grupo 17, com sete pontos.

Já o Red Bull, enfrentou o Ituano na terceira fase e superou o rival apenas nas cobranças de pênaltis. Após empate por 1 a 1, o Red Bull venceu por 5 a 4, nas cobranças de penalidades. Na fase de grupos, ficou como líder do grupo 18, com cinco pontos.