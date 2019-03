Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico colocará frente a frente treinadores de estilos completamente diferentes: de um lado o pragmatismo defensivo de Fábio Carille e do outro o toque de bola ofensivo de Jorge Sampaoli. O clássico terá transmissão da TV aberta e minuto a minuto do Estado.

Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo?

Corinthians x Santos será transmitido pela Rede Globo (para São Paulo) e canal Premiere, além do acompanhamento em tempo real do Estado. Apesar de defensivo, o Corinthians venceu os dois clássicos que disputou no Estadual contra Palmeiras e São Paulo e ainda segue vivo na Copa sul-americana após eliminar o Racing, da Argentina. O Santos caiu na primeira fase do torneio continental e, nos clássicos paulistas, empatou sem gols com o Palmeiras e bateu o São Paulo por 2 a 0.

Carille não confirmou a escalação do Corinthians, mas não contará com seu artilheiro, Gustagol, machucado. O argentino Boselli será o substituto. A dupla de zaga, alvo de críticas nos últimos jogos, continuará a mesma, com Manoel e Henrique.

Com o Santos já classificado para as quartas de final, Sampaoli cogita até poupar alguns de seus titulares, mas a tendência é que entre em campo com força máxima. A principal dúvida está no ataque, entre Rodrygo e Cueva.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Pedrinho e Boselli.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison e Diego Pituca; Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González e Rodrygo (Cueva).