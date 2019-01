Corinthians x Santos: escalações, onde assistir e horário do clássico

Corinthians x Santos se enfrentam em amistoso neste domingo, às 17h30, na Arena Corinthians. Será o primeiro teste dos técnicos Fábio Carille e Jorge Sampaoli com suas novas equipes.

Corinthians x Santos terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. De um lado, o treinador do Corinthians terá seis dos sete reforços à disposição - a exceção será o centroavante Mauro Boselli, que viajou ao México para cuidar da mudança. Do outro, o argentino ainda aguarda pelas contratações e terá que suprir as perdas de Dodô e Gabigol.

No amistoso, Corinthians e Santos farão uma ação pela paz nos estádios antes do jogo. Um pouco mais cedo do horário da partida, às 13 horas, os elencos das duas equipes almoçarão juntos no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

O jogo homenageará também o ex-goleiro Gylmar dos Santos Neves, que atuou pelos dois clubes. Foi criado uma troféu com o nome do ex-jogador, que será entregue para o vencedor do duelo. Caso o clássico termine empatado, a taça irá para a equipe com menos cartões (primeiro critério de desempate) e faltas cometidas (segundo critério de desempate) na partida.

Escalações de Corinthians x Santos

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Richard), Ramiro e Jadson; André Luis (Pedrinho), Gustagol e Sornoza.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González, Felippe Cardoso e Bruno Henrique