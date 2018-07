Corinthians x Santos marca duelo de atacantes no Itaquerão

O resultado do clássico deste domingo, às 16h, entre Corinthians e Santos, no Itaquerão, não terá nenhum impacto nesta primeira fase do Campeonato Paulista. As duas equipes lideram os seus grupos com folga e já estão classificadas para as oitavas de final. Assim, o que estará em jogo neste domingo é o direito de poder sempre decidir em casa os duelos das próximas fases, inclusive na final, caso as duas equipes cheguem à decisão.

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase o Corinthians tem 35 pontos e a melhor campanha geral do campeonato. O Santos soma 30 pontos.

Para saírem com a vitória do Itaquerão neste domingo, os dois treinadores apostam todas as suas fichas em seus principais atacantes: Guerrero do lado do Corinthians, e Robinho no Santos.

O peruano chega ao clássico em ótima fase. O atacante marcou nada menos do que oito gols nas últimas quatro vezes em que esteve em campo. Sua melhor atuação foi diante do Danubio, quarta-feira, pela Libertadores, quando foi às redes três vezes. Antes, no entanto, ele já havia marcado dois gols contra Penapolense e Capivariano, além de ter feito um gol no jogo de ida diante do Danubio, no Uruguai.

A pontaria calibrada mostra que a novela sobre a renovação do seu contrato não tem mexido com a cabeça do atacante nem afetado o seu rendimento. Desde o dia 15 de janeiro, quando Guerrero ficou livre para assinar um pré-contrato com o outro clube e deixar o Parque São Jorge de graça no segundo semestre, ele já marcou 12 gols.

Se mantiver esse ritmo, o peruano deve passar facilmente a marca de 2013, quando marcou 18 vezes pelo Corinthians. O atacante costuma se dar bem em jogos decisivos e clássicos, o que aumenta a expectativa da torcida por mais gols hoje.

Do lado do Santos, Robinho retorna da seleção brasileira após amistosos contra França e Chile. Sem o craque, a equipe teve dois tropeços. Primeiro foi derrotada pela Ponte Preta e perdeu a sua invencibilidade no Estadual e depois não saiu de um empate com o São Bento, na Vila Belmiro.

Robinho costuma se dar bem contra o Corinthians. Até o ano passado, nunca havia perdido para o rival. A primeira derrota, inclusive, ocorreu na sua reestreia pelo Santos, no dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

Os números do atacante no clássico são ótimos. Em dez partidas, foram oito vitórias, um empate e uma derrotada.

Não à toa, Tite colocou a sua defesa em estado de atenção por causa do craque. “O Robinho é um grande jogador. Tem qualidade muita técnica individual e movimentações em cima do posicionamento do adversário”, disse.

Os elogios do treinador se estendem aos demais homens de frente do adversário. “Lucas Lima também está muito bem e Ricardo Oliveira vem fazendo gols. Também tem opção do Gabigol. O Santos tem uma linha de três jogadores que se movimenta muito. Temos de estar bastante atentos para neutralizar isso”, alerta.

Até por isso, Tite não vai dar descanso para os titulares neste domingo. Os jogadores só deverão ganhar folga na quarta-feira, diante do XV do Piracicaba, quando será a vez de os reservas. A intenção da Tite é deixar os titulares 100% fisicamente para o próximo fim de semana, quando as quartas de final serão disputadas em jogo único e qualquer vacilo pode eliminar a equipe.

Além do retorno de Robinho, o Santos deverá ter outras mudanças em relação ao time que atuou nas últimas partidas. A ideia do técnico Marcelo Fernandes é povoar o meio de campo para bloquear a criação das jogadas do Corinthians.

“Vencer vai ser bom para o grupo. É um jogo importantíssimo. Depois, vem o mata-mata. O Corinthians é uma equipe dificílima. É uma oportunidade para o Santos mostrar sua força. Vai ser bom para o clube”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto e Emerson Sheik; Guerrero. Técnico: Tite

SANTOS

Vladimir; Cicinho, Werley, David Braz e Victor Ferraz; Lucas Otávio, Renato e Lucas Lima; Robinho, Gabriel (Elano) e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Local: Itaquerão

Horário: 16h

Na TV: Pay-per-view