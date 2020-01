Corinthians x Santos: onde assistir ao jogo pelo Paulistão

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, no primeiro clássico das duas equipes no Campeonato Paulista. É possível assistir ao vivo pelo canal Premiere, que também irá fazer transmissão online em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

O Santos lidera o Grupo A, com sete pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Limeira. Já o Corinthians, perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 e inicia a rodada na segunda posição do Grupo B, com quatro pontos.

A equipe de Jesualdo Ferreira pode focar apenas no clássico, já que não irá atuar no meio da próxima semana. Seu próximo compromisso é contra o Botafogo-SP, no dia 10, segunda-feira. Já o Corinthians joga na quarta-feira contra o Guaraní, do Paraguai, pela segunda rodada da fase preliminar da Libertadores. Mesmo assim, o técnico Tiago Nunes já adiantou que não deve poupar jogadores. Confira a entrevista logo abaixo.