Corinthians x Santos: veja como assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Corinthians e Santos se enfrentam neste sábado, às 17h, na arena em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Fábio Carille tentará encerrar a sequência de cinco jogos sem vitória e retomar um lugar no G-4. O time de Jorge Sampaoli tentará encostar no Palmeiras, o vice-líder.

Corinthians x Santos terá transmissão do Premiere e o Estado acompanhará a partida em tempo real. Será o sexto confronto no ano entre as equipes. Foram dois empates, duas vitórias do Santos e uma do Corinthians.

Últimos jogos do Corinthians (todos pelo Brasileirão):

19/10 - Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

16/10 - Goiás 2 x 2 Corinthians

13/10 - São Paulo 1 x 0 Corinthians

10/10 - Corinthians 2 x 2 Athletico-PR

5/10 - Grêmio 0 x 0 Corinthians

Últimos jogos do Santos (todos pelo Brasileirão):

20/10 - Atlético-MG 2 x 0 Santos

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará

13/10 - Inter 0 x 0 Santos

9/10 - Santos 2 x 0 Palmeiras

5/10 - Vasco 0 x 1 Santos