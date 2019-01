Corinthians x São Caetano: onde assistir ao vivo e horário do confronto

Corinthians x São Caetano se enfrentam neste domingo, às 17h, na Arena Corinthians, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro iniciará a caminhada em busca do tricampeonato estadual, feito que não alcança há 80 anos. Para isso, contará com o técnico Fábio Carille, presente nas últimas duas conquistas, e mais oito reforços.

Corinthians x São Caetano terá transmissão da TV Globo (para São Paulo), pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. Das contratações, quatro serão titulares nesta rodada inaugural do Paulistão: os volantes Richard e Ramiro, o meia Sornoza e o atacante André Luis. Carille também contará com Gustagol, que retornou de empréstimo do Fortaleza.

Ainda não estão regularizados o centroavante Mauro Boselli e o zagueiro Manoel. O argentino, no entanto, será apresentado oficialmente aos torcedores antes da partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza. Técnico: Fábio Carille.

São Caetano: Jacsson; Anderson Luis, Joécio, Max (Saimon) e Capa; Willians, Ferreira e Cristian; Ítalo, Rafael Marques e Diego Rosa(Hernandes). Técnico: Pintado.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista

Sábado

16h30 Ponte Preta x Oeste

17h Santos x Ferroviária

19h30 São Paulo x Mirassol

21h30 Bragantino x Guarani

Domingo

11h Botafogo x São Bento

17h Corinthians x São Caetano

19h Red Bull x Palmeiras

18h15 Ituano x Novorizontino