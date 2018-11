Corinthians x São Paulo: escalações, horário e onde assistir ao clássico

Corinthians x São Paulo se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o time alvinegro luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Do outro, o São Paulo tenta se manter no G-4.

Corinthians x São Paulo terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O clássico terá como um dos atrativos o fato de o São Paulo nunca ter vencido o Corinthians em Itaquera. Foram oito jogos no total, com seis vitórias dos anfitriões e dois empates.

Os comandados do técnico Jair Ventura vêm de derrota para o Botafogo por 1 a 0 e estão a apenas cinco pontos de distância do grupo da degola. O elenco de Diego Aguirre empatou com o Flamengo por 2 a 2 no último domingo e está em quarto lugar, com 57 pontos, a nove de distância do líder Palmeiras.

Em campo, o Corinthians contará com a volta de Jadson, que ficou de fora dos dois últimos jogos. Também terá o jovem Carlos Augusto, de 19 anos, na lateral esquerda. No São Paulo, o atacante Everton está liberado pelo departamento médico, mas deve começar no banco de reservas. Jean e Hudson voltam de suspensão.

Escalações de Corinthians x São Paulo

Corinthians - Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Douglas (Araos) e Jadson; Pedrinho, Danilo e Romero.

São Paulo - Jean; Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins (Everton); Bruno Peres, Hudson, Jucilei, Liziero e Reinaldo; Diego Souza e Gonzalo Carneiro.