Corinthians x São Paulo: onde assistir ao clássico do Paulistão

Corinthians e São Paulo fazem um clássico de afirmação no Campeonato Paulista neste domingo, às 19 horas, na Arena Corinthians. O Corinthians precisa se recuperar na tabela, pois está na terceira posição no Grupo C, fora da zona de classificação. O São Paulo será dirigido pela primeira vez por Vagner Mancini, coordenador técnico que será treinador interino enquanto o espera a recuperação médica do Cuca. O treinador foi submetido a uma cirurgia cardíaca e deve assumir o cargo no mês de abril. O time está em segundo lugar no Grupo D.

Onde assistir ao clássico?

O clássico terá transmissão dos canais pay-per-view. e acompanhamento em tempo real do Estado. Os dois times foram derrotados na última rodada. O São Paulo perdeu para o Ponte Preta, fora de casa, por 1 a 0. Já o Corinthians foi derrotado pelo Novorizontino, pelo mesmo placar, também fora de casa.

O Corinthians defende uma invencibilidade de nove partidas em seu estádio diante do São Paulo. Até agora, foram seis vitórias e três empates. O time do Morumbi é a maior vítima corintiana na nova arena. Apesar das falhas nos últimos jogos, a defesa formada por Manoel e Henrique será mantida. A dúvida está na lateral esquerda: Danilo Avelar ou Carlos Augusto. No ataque, Gustagol deve ser mantido como referência – o argentino Boselli ainda está em fase de adaptação ao futebol brasileiro.

O São Paulo de Mancini ainda é uma incógnita. O treinador interino deverá apostar em um meio campo mais consistente para segurar a bola e tentar explorar os contra-ataques. Mancini visitou a arena corintiana comandando Botafogo, Chapecoense e, especialmente, Vitória, clube pelo qual conseguiu o feito de quebrar uma invencibilidade de 19 jogos do adversário no Brasileiro de 2017.

Ficha técnica

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos Augusto (Danilo Avelar); Ralf, Ramiro, Sornoza e Jadson; Love e Gustavo. Técnico: Fabio Carille

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Bruno Alves (Anderson Martins) e Reinaldo; Willian Farias, Hudson (Luan) e Hernanes; Everton, Pablo e Antony (Nenê). Técnico: Vagner Mancini

Juiz: Lucas Canetto Bellote.

Local: Arena Corinthians

Horário: 19h

Na TV: Pay-per-view

VEJA OS JOGOS DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA

Sexta-feira

18h45 Ituano x Mirassol

21h Red Bull x Botafogo

Sábado

16h30 São Caetano x Bragantino

21h Novorizontino x Ponte Preta

Domingo

17h Ferroviária x Palmeiras

19h Corinthians x São Paulo

Segunda-feira

17h Oeste x São Bento

20h Santos x Guarani