Corinthians x São Paulo vão jogar cinco vezes neste fim de semana

Corinthians x São Paulo para todos os gostos. O que não vai faltar neste fim de semana é Majestoso, apelido do clássico que reúne dois dos maiores rivais do País. Além do confronto principal neste sábado, às 17h, em Itaquera, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a garotada da base das duas equipes jogará quatro vezes entre sábado e domingo, com ares de decisão.

A agenda começa já às 10h de sábado, quando as equipes sub-20 se enfrentam na semifinal do Campeonato Paulista da categoria. No primeiro confronto, no Parque São Jorge, os corintianos levaram a melhor: 1 a 0. Desta vez, o mando é tricolor, e o jogo acontece no CT de Cotia, sede das divisões de base do São Paulo. A partida será transmitida ao vivo pela página do Facebook da Federação Paulista de Futebol (FPF). Na outra semifinal, o Palmeiras está bem encaminhado após golear a Ponte Preta por 4 a 1 na ida.

Depois, como já foi dito, tem o duelo entre os times de Jair Ventura e Diego Aguirre na Arena Corinthians, às 17h. Os corintianos têm 39 pontos, na 12ª posição, enquanto os são-paulinos estão em quarto lugar, com 57. Na TV, o jogo só será transmitido no Pay-Per-View, mas você pode acompanhar o lance a lance feito pelo Estado neste link.

Os demais duelos serão realizados na manhã de domingo, todos pelo Campeonato Paulista de cada categoria. Às 9h, tem o confronto pelo sub-15 e, neste caso, a vantagem é tricolor. Com o 3 a 0 obtido no jogo de ida, o São Paulo pode perder por até dois gols de diferença no CT de Cotia para garantir lugar na decisão. Quem passar pega o vencedor de Palmeiras x Santos, que jogam no sábado, na final - os palmeirenses ganharam a primeira por 3 a 1. O jogo do sub-15 será transmitido ao vivo no canal oficial do São Paulo no YouTube.

A partir das 10h30, o Majestoso é válido pelo sub-13, no Parque São Jorge. Na ida, o clube tricolor venceu pelo placar mínimo (1 a 0) e joga pelo empate. Do outro lado da chave, o Palmeiras também está perto da vaga na final por ter derrotado o Noroeste por 2 a 0, em Bauru.

Fechando o fim de semana de Corinthians x São Paulo, tem clássico às 11h no sub-17. Vinda de eliminação na Copa do Brasil da categoria, na última quinta, a equipe tricolor tenta dar a volta por cima no Estadual. O duelo será em Cotia e também com transmissão pelo YouTube (mesmo link acima).

Confira o resumo da agenda do Majestoso:

Sábado (10)

10h – Sub-20: São Paulo x Corinthians, em Cotia

17h - Profissional: Corinthians x São Paulo, em Itaquera

Domingo (11)

9h – Sub-15: São Paulo x Corinthians, em Cotia

10h30 – Sub-13: Corinthians x São Paulo, no Parque São Jorge

11h – Sub-17: São Paulo x Corinthians, em Cotia