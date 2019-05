Corinthians x São Paulo: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor buscará a primeira vitória na casa do adversário. Até agora, em 11 jogos, foram oito vitórias do time alvinegro e três empates.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X SÃO PAULO

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. E também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. Além disso, o Estado fará o tempo real da partida.

CORINTHIANS X SÃO PAULO: ESCALAÇÃO

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson (Sornoza); Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

São Paulo: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Everton e Alexandre Pato.

Além do tabu no estádio em Itaquera, o São Paulo chega ainda mais pressionado após perder em casa para o Bahia por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians vem de duas vitórias consecutivas - derrotou o Athletico-PR pelo Brasileirão e depois bateu o Deportivo Lara no jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana. Apesar de viver melhor momento, o time alvinegro está atrás do Tricolor na tabela. A equipe do técnico Cuca tem 11 pontos, em terceiro lugar, enquanto os comandados de Carille estão em oitavo, com oito pontos.

O clássico também deve ser o primeiro reencontro de Alexandre Pato com o Corinthians. Quando deixou o clube do Parque São Jorge em 2014 em troca por Jadson com o São Paulo, havia uma cláusula que o impedia de enfrentar sua ex-equipe. Agora, após atuar no futebol chinês, ele está liberado para entrar em campo.