Corinthians x Sport: veja o horário, onde assistir e o que está em jogo

O Corinthians recebe o Sport neste domingo, às 19h, em casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem de um empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e busca marcar o primeiro gol sob o comando do técnico Jair Ventura.

A partida será transmitida para a cidade de São Paulo apenas pelo pay-per-view - para o restante do País terá exibição no Sportv. O Corinthians, que não vence há três jogos no Brasileirão, precisa bater o Sport para se afastar da zona de rebaixamento. Até o início da rodada, apenas seis pontos separavam o time alvinegro na degola.

Jair Ventura assumiu a equipe na última sexta-feira e ainda não conseguiu colocar o ataque para funcionar. No último domingo o Corinthians perdeu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0 sem ameaçar o rival. Na sequência empatou com o Flamengo e não conseguiu dar um chute na meta do adversário.