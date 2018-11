Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena Corinthians, em um confronto decisivo para as duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Corinthians x Vasco terá a transmissão do Pay-per-view e acompanhamento ao vivo do Estado. O time paulista começa a rodada na 13ª colocação, com 40 pontos. Os cariocas aparecem logo abaixo, com 39 pontos.

Na última rodada, as duas equipes tropeçaram. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 e o Vasco só empatou em casa com o Atlético-PR por 1 a 1, levando o gol nos minutos finais.

Escalações de Corinthians x Vasco

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Thiaguinho; Clayson, Jadson (Mateus Vital) e Pedrinho; Danilo. Técnico: Jair Ventura

Vasco: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Raul e Andrey; Thiago Galhardo, Yago Pikachu e Kelvin; Andrés Rios. Técnico: Alberto Valentim.