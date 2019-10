Corinthians x Vasco: transmissão, tempo real e horário

O Corinthians recebe o Vasco neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista tenta se reerguer após eliminação na Copa Sul-Americana enquanto que os cariocas tentam embalar para se afastar da zona de rebaixamento.

Corinthians x Vasco terá transmissão do Premiere. O Estado acompanhará o jogo em tempo real.

Os comandados de Fábio Carille chegam desgastados fisicamente depois de empatar por 2 a 2 com o Independiente na última quarta, em Quito, no Equador, pela semifinal do torneio continental. Como perdeu na ida por 2 a 0, deu adeus à competição. A vitória no Brasileirão também é importante para manter o time na parte de cima da tabela.

O Vasco teve a semana inteira para treinar, porque o duelo com o Atlético-MG que aconteceria na quarta-feira foi adiado. A equipe mineira foi eliminada pelo Colón, da Argentina, na última quinta-feira. O time carioca vem de dois jogos sem perder (uma vitória e um empate) e está a cinco pontos da zona de rebaixamento.