Corinthians/Audax goleia time boliviano e continua 100% na Libertadores Feminina

O Corinthians/Audax está perto da classificação às semifinais da Copa Libertadores Feminina, realizada no Paraguai. Neste sábado, o time paulista conquistou a segunda vitória no Grupo C da competição ao golear o Deportivo Ita, da Bolívia, por 6 a 1, no Estádio La Arboleda, em Assunção.

O início da participação do Corinthians na Libertadores Feminina precisou ser adiada por causa de uma intoxicação alimentar generalizada entre as jogadoras no Paraguai. Na última quinta, então, o time iniciou a sua participação em duelo com o local Sportivo Limpeño e o derrotou por 2 a 0.

Na segunda rodada do Grupo C, o Corinthians fez ainda melhor ao massacrar o modesto time boliviano por 6 a 1. Amanda Brunner e Raquel marcaram dois cada, enquanto Byanca Brasil e Rosana completaram a goleada do time paulista.

O Corinthians encerrará a sua participação na fase de grupos da Libertadores na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando vai encarar o Independiente Santa Fe, da Colômbia.

Os 12 participantes da competição estão divididos em três grupos. O vencedor de cada chave avança às semifinais, assim como o melhor segundo colocado.