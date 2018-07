Corintiano Andrés Sanchez inicia trabalho na CBF como diretor de seleções

RIO - Licenciado da presidência do Corinthians, Andrés Sanchez iniciou oficialmente nesta quinta-feira o seu trabalho na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com informações do site oficial da entidade, o dirigente realizou as suas primeiras reuniões de trabalho na CBF.

Andrés Sanchez chegou à sede da confederação no início desta tarde e se encontrou Ney Franco, coordenador das seleções de base, e com o supervisor Guilherme Ribeiro. Nas reuniões, o dirigente conversou sobre a preparação da seleção olímpica, que será dirigida por Mano Menezes, para os Jogos de Londres, além do calendário de amistosos da seleção principal, que já está definido para o primeiro semestre e foi oficializado nesta quinta-feira.

Até o final de junho, a seleção brasileira vai disputar cinco amistosos, sendo o primeiro contra a Bósnia-Herzegovina, na Suíça, em 28 de fevereiro. Os outros jogos serão contra Dinamarca, Estados Unidos, México e Argentina, todos fora do País.

De acordo com a CBF, Andrés Sanchez retornará na sexta-feira para São Paulo, mas já está providenciando sua mudança para o Rio de Janeiro, onde exercerá diariamente a função para a qual foi convidado em dezembro por Ricardo Teixeira, atual presidente da confederação.