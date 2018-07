'Corintiano está acostumado com rodoviária e não com aeroporto', diz Leo

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Léo, do Santos, atacou nesta quarta-feira a participação do Corinthians no Mundial de Clubes da Fifa. Conhecido por suas entrevistas polêmicas, o jogador debochou o rival e disse que a torcida corintiana está acostumada com rodoviária e não com aeroporto.

Léo criticou a bagunça provocada no aeroporto de Guarulhos durante o embarque da equipe na última segunda-feira e comparou com a despedida santista para a participação do Mundial de 2011.“(A torcida do Santos) Fez uma baita festa, não quebrou nada, não destruiu nada, uma coisa normal, né? Quem está acostumado com rodoviária não pode ir a aeroporto. Destruíram todo o aeroporto, mas é assim, faz parte”, criticou Léo em entrevista à Rádio Estadão/ESPN.

O jogador de 37 anos disse que vai torcer contra o Corinthians. "Vou secar e muito, ou eles não secaram a gente também? Não comemoraram cada gol que a gente sofria? Vou secar e um a zero para mim é goleada", afirmou.

Além disso, Léo criticou o técnico Tite, do Corinthians, que na opinião dele é excessivamente 'político'.