'Corintiano está acostumado com rodoviária', provoca Léo O lateral-esquerdo Léo, do Santos, criticou nesta quarta-feira a conduta de torcedores que foram até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, acompanhar o embarque do Corinthians para o Mundial de Clubes da Fifa e acabaram protagonizando um conflito com a PM e atos de vandalismo no local. O jogador foi debochado ao chegar a dizer que corintiano está "acostumado com rodoviária" ao comparar com a despedida promovida no mesmo local pelos santistas no ano passado, quando o time da Vila Belmiro jogou a competição realizada no Japão.