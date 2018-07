Corintiano Romero é chamado por Arce em 1ª convocação à frente do Paraguai

O técnico e ex-jogador Francisco Arce anunciou nesta terça-feira a sua primeira lista de convocados à frente da seleção do Paraguai e incluiu o atacante corintiano Ángel Romero na relação de jogadores chamados para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Romero é o artilheiro do Corinthians em 2016, com 13 gols marcados, mas passa por um fase ruim e de jejum, tanto que não vai às redes há sete jogos. Ainda assim, foi lembrado por Arce na convocação desta terça do Paraguai, ao contrário do zagueiro Balbuena, seu companheiro no Corinthians, e do centroavante Lucas Barrios, do Palmeiras, em recuperação de lesão.

Na lista, que só conta com jogadores que atuam fora do Paraguai e em 23 de agosto será complementada com sete nomes que atuam no país, Arce indicou uma renovação da seleção, chamando poucos atletas com um passado consolidado pela equipe. As exceções são o volante Néstor Ortigoza, o zagueiro Paulo da Silva e o goleiro Justo Villar.

"Todos os que são convocados estão passando por um bom momento em seus respectivos clubes, só esperamos que façam o mesmo vestindo a camiseta da seleção", disse Arce, que substituiu o argentino Ramón Díaz após o fracasso da Argentina na Copa América Centenário.

O Paraguai vai enfrentar o Chile em 1º de setembro, em Assunção, e cinco dias depois visitará o Uruguai em Montevidéu. A equipe está apenas em sétimo lugar nas Eliminatórias, com nove pontos.

Confira a lista de 18 convocados do Paraguai:

Goleiro: Justo Villar (Colo Colo/Chile).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca/México), Pablo Aguilar (América/México), Bruno Valdez (América/México), Gustavo Gómez (Milán/Itália), Juan Patiño (Jaguares/ México), Jorge Moreira (River Plate/Argentina), Miguel Samudio (América/México).

Meio-campistas: Víctor Ayala (Al-Nassr/Arábia Saudita), Néstor Ortigoza (San Lorenzo/Argentina), Oscar Romero (Racing/Argentina), Miguel Almirón (Lanús/Argentina).

Atacantes: Federico Santander (Copenhagen/Dinamarca), Darío Lezcano (Ingolstadt/Alemanha), Jorge Benítez (Cruz Azul/México), Ángel Romero (Corinthians), Derlis González (Dínamo de Kiev/Ucrânia) e Edgar Benítez (Querétaro, México).