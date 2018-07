Corintiano Sócrates inspira filme sobre Irlanda na Copa de 86

A genialidade de Sócrates, jogador do Corinthians e da seleção brasileira falecido em dezembro de 2011, foi a inspiração para um filme sobre a participação da Irlanda da Norte na Copa do Mundo de 1986. Chamado de "Shooting for Socrates", o filme conta o desafio da Irlanda no Mundial de 86, quando enfrentou o Brasil num confronto apelidado pelos próprios britânicos como David x Golias. Essa foi a terceira e última participação dos irlandeses em Copas - as anteriores foram em 1958 e 1982.

O evento de lançamento do filme contou com a presença de alguns dos heróis da seleção britânica, como o ex-goleiro Pat Jennings e o ex-meia Sammy McIlroy, capitão da equipe. A Taça Fifa, o troféu mais cobiçado do futebol mundial, também foi exibida.

O filme mostra como o menino Tommy (Art Parkinson, da série "Game of Thrones") aprende a dar sentido a sua vida por meio da paixão pelo futebol e amor de seu pai pela filosofia grega. Quando completa dez anos, os irlandeses enfrentam o Brasil de Sócrates, descrito como "gênio do futebol e ativista político".

Intérprete de Sócrates, o ator espanhol Sergio Mur admitiu em entrevista ao jornal espanhol "As" que nunca tinha pisado num campo de futebol, mas que no filme recria os passes de calcanhar típicos do ex-jogador.