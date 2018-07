Corintiano Uendel é oficializado pelo Inter e assina por três anos

O lateral-esquerdo Uendel foi oficializado como reforço do Internacional. A contratação do jogador, que estava no Corinthians, já vinha sendo dada como certa desde a semana passada, sendo confirmada nesta terça-feira, quando foi revelado que o jogador assinou um contrato válido por três temporadas, até dezembro de 2019.

Uendel será apresentado como reforço do Inter ainda nesta terça-feira, às 14 horas, no Beira-Rio. E com a sua chegada, o clube gaúcho já oficializou a contratação de três jogadores para a próxima temporada. Os outros foram o atacante Roberson, que estava no Juventude, e o zagueiro Neris, que defendeu o Santa Cruz no ano passado. Além disso, o meia argentino D'Alessandro retornou de empréstimo ao River Plate.

A lateral esquerda foi uma das dores de cabeça do Inter em 2016, o que levou, inclusive, a improvisação de jogadores durante a temporada, como Alex, Ernando e Ceará. Agora Uendel chega com status de titular, embora tenha a concorrência de Artur e do jovem Iago.

Uendel iniciou a carreira no Criciúma, depois passando por Fluminense e Avaí, onde foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Catarinense de 2010. Depois, passou por Grêmio e Ponte Preta, onde disputou 135 jogos, até se transferir ao Corinthians no início de 2014.

No clube do Parque São Jorge, conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2015 e disputou 116 jogos, com seis gols marcados. Na semana passada, até se despediu dos companheiros do Corinthians. Agora foi oficializado como reforço do Inter.