Corintianos apontam início 'desligado' como responsável pela derrota para o São Paulo

O Corinthians até tentou buscar o empate no Morumbi, mas não conseguiu furar a defesa são-paulina a acabou desperdiçando a chance de subir para a quinta posição do Brasileirão com derrota por 1 a 0. Para os comandados de Sylvinho, o início de jogo sonolento e apático da equipe foi determinante para o resultado adverso.

Fora de casa e num clássico, o Corinthians iniciou bem desatento e com um ritmo lento, sofrendo dois gols em sete minutos. O primeiro foi anulado por impedimento, mas o segundo acabou confirmado, de Calleri. Em desvantagem cedo, a equipe não conseguiu reagir e, apesar de criar algumas chances, acabou lamentando a sétima derrota na competição.

"Pagamos pelos erros iniciais, entramos muito desligados. Tivemos mais bola depois do gol, mas acabamos pagando pelo início", admitiu o meia Giuliano, que não entendeu a apatia da equipe nos minutos iniciais.

O lateral-esquerdo Fábio Santos endossou as palavras do companheiro. "Acredito que foi determinante (minutos iniciais). No início, eles foram muito melhores que a gente, conseguiram impor jogo", admitiu. "Tomamos um gol no que mais trabalhamos, a bola curta rápida", lamentou Fábio Santos.

O lateral, contudo, não achou justo o resultado final. Para ele, a igualdade seria correta. "Igualamos a partida, criamos chances e merecíamos até um empate. Agora é levantar a cabeça, pois temos um confronto direto no domingo", ressaltou, já mirando a visita ao Internacional, um ponto atrás e principal concorrente ao sexto lugar.

"Vamos trabalhar forte para tentar buscar uma importante vitória fora de casa", finalizou Fábio Santos, já deixando o clássico perdido para trás e pensando apenas no futuro. Para o jogo do Beira-Rio, Sylvinho terá a volta de Fagner na lateral-direita, mas perdeu João Victor, suspenso, na defesa.