Corintianos comemoram quatro anos sem derrotas para o São Paulo

SÃO PAULO - A torcida corintiana está em festa nesta sexta-feira, dia em que a equipe comemora quatro anos de um tabu contra um dos seus maiores rivais. Foi exatamente em 11 de fevereiro de 2007 a última vez que o Corinthians perdeu para o São Paulo, por 3 a 1, em confronto válido pelo Campeonato Paulista.

Desde então, foram 11 partidas entre os dois times, com sete triunfos alvinegros e quatro empates. Com a hashtag #freguesia4anos, o assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta sexta. As provocações dos corintianos não param de aparecer na rede de microblogs.

Os torcedores do clube do Parque São Jorge lembram de como as coisas mudaram desde a última vitória do time tricolor no clássico. "Na última vez que o São Paulo venceu o Corinthians, Michael Jackson e Dercy Gonçalves eram vivos", dizem alguns usuários do Twitter, entre outras piadas provocativas.

O fato é que o clássico entre Corinthians e São Paulo tem sido marcado por tabus nos últimos anos. Antes do início da série invicta corintiana, eram os são-paulinos que festejavam, pois entre 2003 e 2007 ficaram 13 partidas sem perder para o arquirrival - o maior tabu da história do confronto.

Em 2010, o Corinthians fez até uma 'provocação oficial' ao São Paulo após vencer por 2 a 0 o clássico no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. "CPF na nota", escreveu o clube alvinegro no site oficial da equipe, em clara referência ao fato de o time do Morumbi não ter conseguido sair vencedor no confronto nos últimos tempos, tornando-se, segundo os corintianos, um freguês.

Confira os jogos do tabu:

14/7/2007 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Morumbi)

7/10/2007 - São Paulo 0 x 1 Corinthians (Morumbi)

27/1/2008 - São Paulo 0 x 0 Corinthians (Morumbi)

15/2/2009 - São Paulo 1 x 1 Corinthians (Morumbi)

12/4/2009 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Pacaembu)

19/4/2009 - São Paulo 0 x 2 Corinthians (Morumbi)

21/6/2009 - Corinthians 3 x 1 São Paulo (Pacaembu)

27/9/2009 - São Paulo 1 x 1 Corinthians (Morumbi)

29/3/2010 - Corinthians 4 x 3 São Paulo (Pacaembu)

22/8/2010 - Corinthians 3 x 0 São Paulo (Pacaembu)

7/11/2010 - São Paulo 0 x 2 Corinthians (Morumbi)