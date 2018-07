Corintianos compram ingressos, mas não vão ao Itaquerão

O Corinthians enfrenta o Red Bull Brasil neste sábado, às 16h, no Itaquerão, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista, e novamente terá bom público. Já foram vendidos mais de 26 mil ingressos e o Alvinegro deve faturar aproximadamente R$ 100 mil somente com cadeiras vazias.

Segundo levantamento do próprio clube, cerca de 10% dos torcedores que compram ingresso não comparecem aos jogos. Essa diferença entre público pagante e público presente no Itaquerão ocorre, principalmente, por causa dos pacotes promocionais vendidos pelo clube. Para obter descontos e pontos de “milhagem” no programa de fidelidade do Fiel Torcedor, o sócio-torcedor compra, por exemplo, dez ingressos de uma só vez, mas acaba não indo a todos os jogos.

“Nós divulgamos o número de pagantes, mas o público presente é sempre menor. É algo que há alguns anos seria impensável para o futebol brasileiro, mas nos jogos do Corinthians já vem ocorrendo desde o Pacaembu”, diz o gerente de operações do Itaquerão, Lúcio Blanco.

Contra o São Bernardo, quarta-feira, pela 9.ª rodada do Campeonato Paulista, por exemplo, o público pagante foi de 23.484 torcedores. Segundo Blanco, cerca de 2 mil corintianos que compraram ingresso não compareceram ao estádio.

No início do ano, o Corinthians lançou um pacote para associados do Fiel Torcedor com dez ingressos. O médico Thiago Saadeh Albuquerque foi um dos 15 mil corintianos que adquiriram o pacote. “Comprei por causa do desconto e para ganhar pontos no Fiel Torcedor. Infelizmente não vou poder ir em todos os jogos, mas quando o time chegar nas fases decisivas da Libertadores e do Paulista terei pontuação garantida e prioridade na compra dos ingressos”, diz.

O Corinthians tem 83 mil sócios-torcedores e o Itaquerão possui capacidade para 40 mil pessoas. Assim, a prioridade na compra é dada para quem tem mais pontos no Fiel Torcedor.

Na semana passada, o clube lançou outro pacote, dessa vez com três jogos: Danubio (Libertadores), Portuguesa e Penapolense (Campeonato Paulista). Para incentivar as vendas, as partidas do Estadual valem pontuação dobrada no Fiel Torcedor.

O Corinthians tem no Estadual média de 26.392 pagantes por jogo e R$ 1,1 milhão de renda. Como, segundo o próprio clube, 10% desses torcedores não vão aos jogos, o clube fatura aproximadamente R$ 100 mil a cada partida somente com lugares vazios.

Nem mesmo na Libertadores, quando a procura por ingressos é maior, o número de presentes foi igual ao de pagantes. “O torcedor sempre tem alguma eventualidade e acaba não indo, mesmo com o ingresso na mão”, alega Blanco.

No jogo com o São Paulo, o Itaquerão teve o seu recorde de público em jogos do Corinthians, com 38.487 pagantes. A renda foi de R$ 3.528.236,00.

Para o segundo semestre, o Corinthians deve lançar uma plataforma de revenda de ingressos. A medida deve contemplar torcedores como Albuquerque e diminuir a diferença entre público pagante e presente no Itaquerão. “Estamos trabalhando na criação de um sistema no qual o torcedor que tiver comprado ingresso e não puder comparecer ao estádio poderá colocar a entrada à venda no nosso site”, explica Blanco.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Cristian, Elias, Jadson e Emerson Sheik; Guerrero. Técnico: Tite

RED BULL

Juninho; Éverton Silva, A. Marques, Willian Magrão e Romário; Andrade, Allan Dias, Jocinei e Lulinha; Isac e Raul. Técnico: Mauricio Barbieri

Juiz: Luiz Vanderlei Martinucho.

Local: Itaquerão, em São Paulo.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-per-view.