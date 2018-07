Corintianos destacam importância da vitória conquistada em Chapecó

Os jogadores do Corinthians ressaltaram mais os três pontos conquistados fora de casa do que o futebol apresentado na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, em Chapecó (SC), neste sábado. O resultado manteve o time alvinegro na cola do Palmeiras no Campeonato Brasileiro - os dois têm 28 pontos e dividem a liderança. "Esses três pontos foram importantíssimos", disse Marquinhos Gabriel, autor do segundo gol na Arena Condá. "Fora de casa tem quer assim, sabíamos que seria um jogo muito brigado".

Assim como aconteceu no jogo contra o Flamengo, na vitória por 4 a 0 domingo passado, o Corinthians melhorou no segundo tempo, após uma etapa inicial sem gols. O meia Guilherme, que entrou na segunda etapa, ressaltou o poder de reação da equipe. "Melhoramos no segundo tempo e matamos o jogo. E pontos assim, como os conquistados hoje (sábado), são fundamentais no campeonato".

O Palmeiras tem saldo de gols melhor que o Corinthians (16 a 14). Por isso é o primeiro colocado nos critérios de desempate. Mas o time do técnico Cuca ainda tem um jogo a menos - enfrenta o Santos, nesta terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo pelo Brasileirão, quando enfrenta o São Paulo, no estádio Itaquerão, na capital paulista. O zagueiro Pedro Henrique sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória contra a Chapecoense e é dúvida para o clássico.