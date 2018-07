Corintianos esgotam arquibancadas do jogo com Tolima pela pré-Libertadores

SÃO PAULO - O Corinthians irá enfrentar o colombiano Tolima apenas no dia 26 de janeiro, pela fase preliminar da Libertadores, mas não há mais ingressos disponíveis para as arquibancadas do Pacaembu. Apesar de a venda estar restrita aos participantes do programa Fiel Torcedor, a diretoria do clube informou nesta terça-feira que 11 mil entradas já foram comercializadas, esgotando o principal setor do estádio.

A venda dos ingressos começou na última quarta-feira, mas estava restrita apenas aos integrantes do Fiel Torcedor que tivessem ido a pelo menos 22 jogos na temporada. Nesse estágio, encerrado na segunda, foram comercializadas cerca de três mil entradas. E nesta terça, quando todos os participantes do programa puderam comprar, o número já chegou a 11 mil bilhetes vendidos.

Segundo o Corinthians, a venda exclusiva para os integrantes do Fiel Torcedor está prevista para acabar apenas no dia 20 de janeiro - os preços variam de acordo com o setor do estádio e o plano de cada sócio, sendo que os valores vão de R$ 50,00 a R$ 500,00. Depois disso, se ainda restarem entradas disponíveis, haverá comercialização nas bilheterias para o "torcedor comum".

Como ficou em terceiro lugar no último Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisará passar pela fase preliminar para poder disputar a Libertadores de 2011. Assim, faz confronto com o Tolima - o jogo de volta na Colômbia está marcada para o dia 2 de fevereiro - para entrar no Grupo 7 da competição, ao lado de Cruzeiro (Brasil), Guaraní (Paraguai) e Estudiantes (Argentina).