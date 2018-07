Corintianos esgotam ingressos para clássico de domingo com Santos

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem conseguido ótimos públicos em casa nesta temporada. Quando o confronto é um clássico e no horário que caiu no gosto da torcida, 11 horas do domingo, não tem como ser diferente. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que os corintianos esgotaram os ingressos para o confronto com o Santos, neste fim de semana.

Apesar da confirmação do clube, ainda há esperança para os torcedores que não conseguiram adquirir as entradas. Isso porque aquelas que foram reservadas pela internet e não tiveram suas compras confirmadas serão disponibilizadas na bilheteria a partir de sexta-feira.

É a segunda vez consecutiva que o Corinthians vende todos seus ingressos para um jogo em casa às 11 horas do domingo. No último fim de semana, 42.075 torcedores (41.809 pagantes) acompanharam o triunfo por 3 a 0 sobre o Joinville. As entradas do setor santista estão sendo comercializadas pelo clube da Vila Belmiro.

Além do horário e do fato de se tratar de um clássico, o ótimo público corintiano é retrato da grande fase do time, que lidera o Campeonato Brasileiro com 54 pontos, cinco à frente do Atlético-MG. O Santos é o oitavo da tabela, com 37.