Corintianos esgotam ingressos para final da Recopa

SÃO PAULO - A torcida do Corinthians promete fazer sua parte na segunda partida da decisão da Recopa Sul-Americana contra o São Paulo, no Pacaembu. Nesta segunda-feira, dois dias antes do confronto, o clube anunciou que a carga de ingressos destinada à torcida da casa foi esgotada. A expectativa é de que haja mais de 35 mil pessoas no estádio.

Ainda de acordo com comunicado oficial no site corintiano, restam poucas entradas para o setor de visitantes e elas seguirão sendo comercializadas exclusivamente no Morumbi a partir das 10 horas desta terça-feira.

A torcida corintiana demonstra ânimo para a partida, principalmente após o resultado do confronto de ida, vencido pelo time do Parque São Jorge por 2 a 1, em pleno Morumbi. Com isso, basta um empate em casa para que o Corinthians conquiste sua primeira Recopa Sul-Americana.