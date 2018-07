Corintianos esgotam ingressos para jogo com Santos

SÃO PAULO - Não há mais ingressos para o clássico entre Corinthians e Santos, que será disputado na próxima quarta-feira, 13, no Pacaembu, pela volta das semifinais da Libertadores. Nesta quinta, os torcedores corintianos esgotaram as poucas entradas restantes e, assim, a expectativa é de que o estádio esteja lotado, com sua carga máxima de 37 mil pessoas, na partida decisiva.

Depois de esgotar os ingressos dos quatro principais setores do estádio - arquibancada, tobogã, portão 21 e vip - em oito minutos de venda, no último dia 5, a torcida adquiriu também os bilhetes para a arquibancada laranja no dia seguinte. Assim, menos de sete mil ingressos, todos para o setor de numeradas, ainda estavam à venda.

Todas as 37 mil entradas foram vendidas através do programa Fiel Torcedor, sendo que a primeira leva das mesmas foi disponibilizada apenas para sócios mais assíduos, que compraram entradas para pelo menos 43 jogos na temporada passada. Assim, esta é a primeira vez na história do futebol brasileiro que um clube consegue negociar toda carga à venda para uma partida por um mesmo sistema para sócios.

A empolgação da torcida para o clássico aumentou na última quarta-feira, quando o Corinthians venceu o jogo de ida contra o Santos, por 1 a 0, em plena Vila Belmiro. Para garantir a vaga na decisão da Libertadores, a equipe depende apenas de um empate no Pacaembu.