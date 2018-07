Corintianos exaltam goleada e 'ritmo de competição' A goleada sobre o Coritiba, na noite de sábado, não serviu apenas para melhorar a situação do Corinthians na tabela e empolgar a torcida presente no Pacaembu. Ao alcançar o placar de 5 a 1, o time paulista deu mais um passo para recuperar seu "ritmo de competição" faltando um mês para sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa.