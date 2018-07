Corintianos exibem ansiedade antes de jogo no Itaquerão

SÃO PAULO - A proximidade da primeira partida do Corinthians em seu estádio deixa ansiosos os torcedores, que esgotaram os ingressos para o duelo deste domingo com o Figueirense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e também os jogadores. Foi o que admitiu o meia Renato Augusto, empolgado para ver o Itaquerão lotado pelos torcedores.

"A ansiedade já está batendo em todo mundo. É difícil de ter uma imagem do estádio cheio, mas vai ser bem diferente entrar no estádio domingo, já com a torcida cantando e apoiando. Vai ser um momento histórico para o Corinthians", explicou o meia corintiano.

O atacante Romarinho também ressaltou que o duelo com o Figueirense será especial e lembrou que ver o Corinthians jogando no seu estádio sempre foi um desejo da torcida.

"O sonho está se realizando. Domingo poderemos jogar no nosso estádio. Todo mundo está louco para estrear e se Deus quiser vamos estrear bem, com uma vitória", afirmou.

A partida contra o Figueirense será o único teste do Itaquerão antes do jogo de abertura da Copa do Mundo entre as seleções do Brasil e da Croácia, no dia 12 de junho. O Corinthians, porém, ainda fará duas partidas como mandante antes do Mundial, diante de Atlético Paranaense e Cruzeiro, mas ambas serão disputadas no Canindé.