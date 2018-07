Corintianos fazem festa em São Paulo na estreia do time no Mundial de Clubes SÃO PAULO - Quem não conseguiu ir ao Japão para assistir ao Corinthians no Mundial de Clubes não ficou para trás. Nas ruas de São Paulo, na quadra da Gaviões da Fiel, dentro de casa, ou no trabalho: a torcida alvinegra acompanha com muita alegria a estreia do time no torneio.