Corintianos fazem protesto por libertação de torcedores

SÃO PAULO - Com o objetivo de pressionar a Justiça boliviana a aceitar o recurso que pede a liberdade provisória dos 12 corintianos presos em Oruro desde o dia 21 de fevereiro, acusados pela morte do boliviano Kevin Espada, de 14 anos, torcedores das principais organizadas do Corinthians fizeram um protesto no início da tarde desta terça-feira, em frente ao Consulado da Bolívia, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Aproximadamente 150 pessoas participaram da manifestação, organizada por Gaviões da Fiel, Pavilhão 9 e Camisa 12. Eles ocuparam uma das faixas da Paulista, no sentido do bairro Paraíso, e ficaram próximos ao Masp. Munidos com bandeiras e faixas, chegaram a cantar o hino do Corinthians e proferiram gritos de guerra, como "Queremos liberdade", assim como gritaram o nome de cada um dos 12 torcedores presos na Bolívia, sendo nove deles da Gaviões e três da Pavilhão Nove.

Familiares de torcedores presos também estiveram presentes no protesto desta terça-feira, enquanto alguns membros da Gaviões vestiram uma camiseta com os dizeres: "Kevin Espada, eternamente dentro dos nossos corações", em um sinal de luto pela morte do torcedor do San José, atingido por um sinalizador que partiu do setor onde estavam posicionados os corintianos no Estádio Jesus Bermúdez, no último dia 20 de fevereiro, no jogo de estreia do Corinthians nesta Copa Libertadores.

O protesto dos corintianos ocorreu vigiado por um forte policiamento e sob os olhares atentos dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para orientar o trânsito no local, onde não foram registradas confusões durante a manifestação. Como ocorreu no horário de almoço, bastante gente passava pelo local e o protesto chamou a atenção das pessoas que transitavam na Paulista. E muitas delas acabaram parando para acompanhar o ato dos torcedores em solidariedade.

A expectativa é de que a Justiça boliviana analise nesta terça-feira a apelação dos corintianos, depois de três adiamentos da audiência do caso. A previsão inicial era de que o recurso fosse julgado no dia 27 de fevereiro, uma semana após a morte de Kevin, mas uma greve geral em Oruro provocada pela mudança do nome do aeroporto da cidade paralisou o Judiciário por dois dias.

Na última quarta-feira o motivo do adiamento foi porque um dos juízes não poderia participar do julgamento. E na sexta, a justificativa dada pela fiscal de investigação Abigail Saba, responsável pelo caso, foi de que ela não trabalharia porque era o Dia Internacional da Mulher.