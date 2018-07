Corintianos invadem Itaquerão para comemorar bicampeonato mundial

SÃO PAULO - As obras do Itaquerão, futuro estádio do Corinthians, ainda não estão concluídas. No entanto, cerca de 1.500 torcedores tomaram a futura arena para comemorar o título do Mundial de Clubes conquistado na manhã deste domingo contra o Chelsea por 1 a 0 no Japão.

Parte das arquibancadas e do pedaço do gramado já implantado no local foi ocupada pela torcida. Segundo a Polícia Militar, não foram registrados incidentes e a comemoração se desenrolou tranquilamente. Apesar disso, viaturas monitoravam o entorno das obras.

A Odebrecht, construtora do estádio, afirma que por volta das 17h grande parte da torcida já havia se retirado. A comemoração aconteceu sem problemas e não foi registrado nenhum dano à estrutura física do local.

Confira imagens da festa: