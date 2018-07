Corintianos já esgotam 83 mil ingressos na primeira fase da Libertadores

SÃO PAULO - O Corinthians divulgou nota oficial nesta manhã para anunciar que o clube já havia comercializado, até esta terça-feira, 105,5 mil ingressos para os seus próximos cinco jogos em casa, sendo 83,5 mil deles para as três partidas que o time fará no Pacaembu na fase de grupos da Copa Libertadores.

O clube informou que já foram vendidos 28,5 mil bilhetes para o duelo do próximo dia 27, contra o Millonarios, da Colômbia, e outros 55 mil para os confrontos diante de Tijuana, do México, em 13 de março, e San José, da Bolívia, em 10 de abril. E, para estes últimos dois jogos, a venda de entradas só foi aberta, por enquanto, para sócios do programa Fiel Torcedor.

Já para a partida do próximo dia 27, torcedores em geral podem adquirir ingressos ainda para três setores do Pacaembu - cadeira laranja (R$ 200), numerada (R$ 300) e setor VIP (R$ 500). A compra pode ser feita por meio do site www.fieltorcedor.com.br/ingressos, por sócios e não sócios do programa, e cada cliente pode comprar até cinco bilhetes.

Os outros dois jogos em casa para os quais o Corinthians já vendeu 22 mil entradas ao total são contra Ituano, no dia 9 de março, e União Barbarense, no dia 17 do mesmo mês, ambos pelo Campeonato Paulista. Para estes dois duelos, a venda foi aberta até agora apenas para sócios do Fiel Torcedor.

A estreia do time corintiano nesta edição da Copa Libertadores será nesta quarta-feira, contra o San José, em Oruro, na Bolívia, às 22 horas (de Brasília).