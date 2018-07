Corintianos já esgotam ingressos para clássico com Palmeiras

SÃO PAULO - O Corinthians divulgou nota oficial, nesta quarta-feira, para informar que não há mais ingressos disponíveis à venda para torcedores do clube para o clássico do próximo dia 4 de dezembro, contra o Palmeiras, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes reservados aos corintianos acabaram se esgotando por meio da venda realizada pela internet, sendo que o clube esclareceu que os ingressos comercializados através do programa Fiel Torcedor estão apenas aguardando as confirmações de pagamento (baixas bancárias) para que a compra dos mesmos sejam ratificadas.

Em seguida, o clube confirmou que, se todas essas baixas bancárias forem confirmadas, as 34 mil entradas colocadas à venda aos corintianos já estarão esgotadas. Caso contrário, o Corinthians informou que eventuais ingressos que não forem confirmados como pagos voltarão ao sistema para serem vendidos.

Aos torcedores palmeirenses foi reservada uma cota de 2 mil ingressos para o duelo do próximo dia 4, quando o Brasileirão será encerrado com dez partidas e vários outros clássicos.

O Corinthians anunciou o fim antecipado dos ingressos dos corintianos para a partida contra o Palmeiras um dia depois de o Figueirense informar que os bilhetes do duelo do próximo domingo, contra a equipe do Parque São Jorge, em Florianópolis, pela penúltima rodada do Brasileirão, também já estão esgotados. Neste confronto, 3 mil bilhetes foram reservados aos corintianos, mil a mais do que normalmente é disponibilizado aos torcedores visitantes em jogos no Estádio Orlando Scarpelli.

A equipe comandada por Tite tem chances matemáticas de ser campeã já no próximo domingo, quando buscará uma vitória e torcerá para que o Vasco no máximo empate no clássico com o Fluminense, no Engenhão. O Corinthians está na liderança isolada, com 67 pontos, enquanto os vascaínos estão na segunda posição, com 65. O Fluminense, por sua vez, ainda está na briga pelo título, na terceira posição, com 62.